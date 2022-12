MACERATA - Grande interesse in tutta la regione, ed anche in provincia per i riflessi non di secondaria importanza, per la pubblicazione e da parte del Ministero della Salute dell’elenco dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.

Tra i marchigiani presenti ci sono Gilberto Gentili, Mara Buccolini, Gianni Genga, Michele Caporossi, Pierluigi Gigliucci, Nicola Nardella, Riccardo Paoli, Giovanni Faccenda, Fabrizio Trobbiani, Maria Capalbo, Nadia Storti, Alessandro Marini, Antonio Draissi, Alessandro Maccioni, Roberto Grinta, Antonello Maraldo.Poi c’è il lombardo Marco Gozzini attuale dirigente della Regione Marche. Non c’è l’attuale sub commissario dell’Area Vasta 3 Daniela Corsi.

Intanto, restando in tema di sanità, l’albo pretorio dell’Av3 registra una serie di determine. Una serie di incarichi a medici in pensione. Al Punto di primo intervento dell’ospedale di Recanati è stato assegnato il dottor Diego Tummarello, classe 1946, al compenso di 60 euro l’ora per 30 ore settimanali e fino a giugno 2023. Stessa tipologia di contratto per Stanislao Pecorella, classe 1959, assegnato alla unità di Medicina dell’ospedale di San Severino. Proroga fino a giugno per l’attività vaccinale Covid 19 per Enrico Caraceni (classe 1953) e Benedetta Ferretti (classe 1957).Altra serie di proroghe, stavolta per un mese, a Paolo Manciola (classe 1951) al Pronto Soccorso Camerino/San Severino, a Massimo Rossi (1949) per il Pronto Soccorso Camerino/San Severino, a Gaetano Raccosta (1947) per Nefrologia di Civitanova, a Ludovico Ercoli (1954) per Malattie Apparato Respiratorio Macerata, Gilberto Sassaroli (1956) Anestesia e Rianimazione Camerino/San Severino, Raffaele Pontani (1948) Anestesia e Rianimazione Camerino/San Severino , Sergio Giorgetti (1957) Hospice San Severino, Terenzio Carboni (1955) Neurologia Macerata, Roberto Gobbato (1956) Neurologia Macerata.