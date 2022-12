Messi per Parma: l'ex sovrintendente maceratese nominato alla guida della Fondazione Teatro Regio

MACERATA - Un Messi per Parma. È Luciano Messi, ex sovrintendente Sferisterio, nominato ora sovrintendente della Fondazione Teatro Regio di Parma per il triennio 2022-2025. «Sono certo, insieme agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Regio, che Luciano Messi possa avere le competenze, l’esperienza e la sensibilità per guidare il nostro Teatro verso uno sviluppo artistico, culturale e sociale che dia valore alla nostra città e che mantenga la solidità dei rapporti internazionali costruiti in questi anni» ha dichiarato Michele Guerra Sindaco di Parma e Presidente della Fondazione Teatro Regio.

«Il Teatro Regio di Parma è un’istituzione di produzione artistica di riconosciuta eccellenza, - ha dichiarato lo stesso Luciano Messi, 51 anni, maceratese Doc, che nel 2006 aveva creato con Pier Luigi Pizzi il Sferisterio Opera Festival oggi Macerata Opera Festival - la cui forza risiede nella sintesi tra tradizione e innovazione, e nel capitale umano che ci lavora e lo sostiene. La mia visione è quella di un Regio in dialogo autentico con il suo territorio e al tempo stesso nel cuore delle sfide culturali del nostro Paese, oltre che al centro di una intensa rete di relazioni internazionali. Un teatro inclusivo, sostenibile e generativo, pronto a fare la sua parte nella grande transizione socio-culturale che stiamo vivendo. Sono felice ed emozionato per questo incarico prestigioso e ringrazio il sindaco ed il Consiglio di Amministrazione per avermi voluto al loro fianco, affidandomi la cura di questa preziosa eredità».