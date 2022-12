PESARO - Lo switch off della riforma sanitaria regionale avverrà esattamente tra 8 giorni: il 31 dicembre è programmato lo “spegnimento” dell’azienda ospedaliera Marche Nord e dell’Azienda unica sanitaria regionale (Asur) per l’attivazione dall’indomani delle 5 nuove aziende territoriali sanitarie (Ast), una per provincia. La corsa contro il tempo di una riforma compiuta a tappe forzate arriverà al superamento della scadenza senza che siano stati approntati gli atti fondamentali della riorganizzazione.

Il ritardo dell’albo nazionale

Le nuove Ast “sono dotate di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale ed esercitano la propria autonomia organizzativa mediante l’atto aziendale di diritto privato” sottolinea la delibera della giunta regionale 1615 dello scorso 3 dicembre, che ha stabilito i nuovi codici dei presidi ospedalieri validi dal primo gennaio. Ma, a causa di un ritardo nella pubblicazione dell’albo nazionale dei soggetti abilitati alla direzione delle aziende sanitarie, non solo non sono stati nominati i direttori generali delle Ast, ai quali compete l’adozione del citato atto aziendale sulla base degli indirizzi della giunta regionale: devono essere ancora pubblicati dalla Regione anche gli avvisi per le domande dei candidati.

Il subentro in tutti i rapporti giuridici

La legge regionale 19 dell’8 agosto scorso, anch’essa approvata in fretta prima della pausa estiva dell’Assemblea legislativa, prevede che dal primo gennaio le Ast subentrino in tutti i rapporti giudirici, economici e di lavoro alle attuali Aree vaste provinciali dell’Asur, con una rilevante complicazione per l’azienda di Pesaro Urbino, nella quale verrà incorporata l’azienda ospedaliera Marche Nord.

È lunghissimo l’elenco degli adempimenti formali da perfezionale entro la fine dell’anno: 21 compiti (analiticamente indicati nell’allegato della delibera della giunta regionale 1385 del 28 ottobre scorso), che vanno dall’attivazione della pec alla registrazione dell’Ast nell’anagrafe delle stazioni appaltanti, passando per l’armonizzazione dei sistemi informativi e l’apertura dei conti di contabilità speciale, di tesoreria e corrente postale.

A questi adempimenti deve provvedere Nadia Storti, ex direttrice generale e ora commissaria straordinaria dell’Asur (entrata pochi giorni fa nella rosa dei tre papabili al ruolo di nuovo direttore dell’azienda ospedaliero universitaria delle Marche). Lo scorso 21 novembre, Storti è stata nominata dalla giunta regionale (con la delibera 1503) soggetto attuatore e legale rappresentante pro tempore della già istituita Ast di Pesaro Urbino: in collaborazione con Maria Capalbo (ora commissaria straordinaria di Marche Nord) e Romeo Magnoni (ora subcommissario dell’Area vasta 1) deve svolgere gli “adempimenti funzionali prodromici all’operatività” dell’Ast. Quindi il suo lavoro si concluderà il 31 dicembre.

La nomina entro l’anno

Inevitabile entro quella data la nomina da parte della giunta regionale di un commissario straordinario per la nuova azienda pesarese come per le altre 4 Ast. In assenza dell’atto aziendale e dei regolamenti di organizzazione la dotazione organica dell’Ast sarà “determinata dalla sommatoria delle dotazioni organiche relative” all’Area Vasta 1 e di Marche Nord. In particolare, per il passaggio di dipartimenti, strutture complesse, strutture semplici dipartimentali e strutture semplici, il cronoprogramma precisa che si attende una riduzione del loro numero in funzione delle razionalizzazioni, per sinergie ed economie gestionali, espressamente previste dalla legge di riforma. Ma, oltre a chi deve compiere le scelte, ancora mancano i criteri delle stesse, che deve fornire la giunta regionale.