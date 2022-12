Addio Asur, avanti le nuove Ast: ecco i cinque commissari straordinari della Sanità marchigiana

La Regione Marche procede con la trasformazione della Sanità regionale ed il superamento dell'Asur introducendo un sistema più vicino alle realtà provinciali, come quello delle Ast le nuove Aziende sanitarie territoriali. Oggi in giunta regionale sono stati nominati i 5 nuovi commissario straordinari proprio delle Ast che da domani, domenica 1 gennaio 2023, dovranno seguire, fino alla nomina dei direttori prevista fra qualche mese, ogni aspetto tecnico e gestionale del nuovo assetto varato nei mesi scorsi dall’Amministrazione regionale per la costituzione di tali strutture di prossimità dotate di maggior autonomia e poteri.

Ecco i cinque commissari straordinari delle Ast

Maria Capalbo, ex dg e ora commissario dell'azienda Marche Nord, è commissario straordinario dell'Azienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino

Nadia Storti, che è stata la numero uno dell'Asur Marche, guiderà l'Ast di Ancona

Roberto Grinta è passato dalla guida dell'Area vasta di Fermo alla nuova Ast provinciale

Vania Carignani, direttore della Struttura complessa "Controllo di Gestione" dell'ospedale regionale di Torrette è invece il commissario straordinario dell'Ast di Ascoli Piceno

Antonio Draisci, direttore amministrativo di Marche Nord, traghetterà l'Ast di Macerata.