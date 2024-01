SENIGALLIA - È ancora senza date il Summer Jamboree 2024. Non saranno ufficializzate fino alla firma della convenzione a cui manca, ancora, il contributo della Regione. Ieri si è svolta una riunione in Comune con gli organizzatori, e intanto i molti turisti fan della kermesse scalpitano. Vogliono sapere quando sarà per potersi organizzae. Sui social il pressing è continuo. C’è anche chi arriverà dall’Australia e ha una certa urgenza di prenotare volo e hotel.

APPROFONDIMENTI IL PERSONAGGIO Kruger, dagli anni '70 ai 70 anni anconetani: «La musica è sempre stata il mio grande amore»

Le prenotazioni

«C’è gente che ha già prenotato pur non sapendo quando si svolgerà con precisione – commenta Alberto Tassi, presidente regionale di AssoHotel Confesercenti – tenendo presente, comunque, il periodo a cavallo tra l’ultima settimana di luglio e la prima di agosto, sperando che quest’anno non cambi». L’interesse è molto alto, come sempre del resto. Lo slot più richiesto, per non sbagliare, è stato il primo fine settimana di agosto. Sono due le possibili finestre temporali: da sabato 27 luglio a domenica 4 agosto oppure da sabato 3 a domenica 11 agosto. Gli albergatori e il Comune optano per il primo, visto che la settimana di Ferragosto si riempie già da sola. Ieri Angelo Di Liberto e Alessandro Piccinini, organizzatori dell’evento, hanno incontrato il sindaco Massimo Olivetti, l’assessora al Turismo, Simona Romagnoli, e la responsabile dell’Ufficio turismo Elisabetta D’Amico. «Si sta provvedendo alla redazione del contratto da stipulare in base alle richieste degli organizzatori – spiega Simona Romagnoli, assessora al Turismo – in vista della convenzione. Essendo le date oggetto dell’accordo non possono essere ancora divulgate».

L’accordo

Per concludere l’accordo si attende la conferma formale, e non solo a parole, della partecipazione economica della Regione Marche. Contributo indispensabile perché possa andare a buon fine. Si è prospettata anche una maggiore collaborazione degli albergatori che, concentrando la vendita delle camere nel periodo del Summer Jamboree sul solo portale di Senigallia Incoming, potranno destinare all’evento una percentuale calcolata sulle camere messe a disposizione. In passato il sindaco aveva fatto anche vari appelli, accolti solo dalla Camera di Commercio, per coinvolgere le associazioni di categoria che non hanno mai partecipato a sostenere l’evento principale dell’estate senigalliese. Colonna portante di un turismo che permette a Senigallia di essere conosciuta in Italia e nel mondo come la città del Summer Jamboree.

La clausola

Per vincolare l’evento nella sua versione estiva alla città, che l’ha visto nascere, gli organizzatori hanno chiesto certezze del contributo regionale per i prossimi tre anni, non volendo andare avanti di anno in anno, riducendosi all’ultimo minuto. Il dietro le quinte ha bisogno di certezze economiche per potersi concretizzare e ci sono anche artisti che attendono conferme. Non solo quindi turisti impazienti di organizzare le vacanze, per tuffarsi nei magici anni ’40 e ’50 che in piena estate solo Senigallia può offrire, ma tutta una programmazione che sta dietro a nove giornate di divertimento e spettacolo, unico nel suo genere.