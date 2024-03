Senigallia, stretta contro i furti nelle abitazioni: pattugliato tutto il territorio

SENIGALLIA - Proseguono i controlli nel territorio di Senigallia per contrastare il fenomeno dei furti in abitazione. Anche nella giornata di ieri (8 marzo) i Carabinieri sono stati impegnati in un capillare controllo del centro cittadino e delle zone periferiche

Il bilancio

L’attività si è conclusa positivamente, visto che non sono stati segalati furti, ha consentito l’identificazione di circa 70 persone e il controllo di 50 veicoli. I predetti controlli hanno permesso di rintracciare un 30enne del luogo trovato in possesso di oltre 30 grammi di marijuana. Per lui è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per la detenzione oltre la modica quantità di sostanza stupefacente. L’attività preventiva proseguirà anche nei prossimi giorni per garantire la sicurezza dei residenti e soprattutto prevenire i reati contro il patrimonio anche in vista delle imminenti festività pasquali.