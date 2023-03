SENIGALLIA - Sorpresa a spacciare, una 33enne senigalliese è finita ai domiciliari. Segnalato come assuntore di droga, invece, il cliente. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno svolto l’operazione che venerdì sera ha portato all’arresto della donna, a cui sono stati contestati i reati di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Si tratta di una disoccupata che vive insieme ad alcuni familiari, risultati del tutto estranei all’illecita attività che conduceva.

Le indagini



La pusher era già nota alle forze dell’ordine per dei precedenti, sempre reati in materia di stupefacenti. I carabinieri la stavano, quindi, tenendo d’occhio proprio in considerazione dei suoi trascorsi. Nell’ambito di un mirato servizio antidroga, l’hanno sorpresa venerdì sera mentre spacciava una dose di eroina ad un acquirente, in una zona centrale di Senigallia molto frequentata che, per esigenze legate alle indagini ancora in corso, i militari non hanno potuto precisare. Hanno assistito alla cessione della dose al cliente e sono subito intervenuti. Hanno, quindi, perquisito la donna che non aveva altre dosi addosso e poi hanno fatto altrettanto nella sua abitazione, dove invece hanno rinvenuto altro stupefacente. In particolare hanno trovato un ovulo e un altro pezzo di eroina, per un peso complessivo di circa 15 grammi.

All’interno della casa la pattuglia ha trovato anche il bilancino di precisione che la donna utilizzava per pesare la droga e preparare, quindi, le dosi da piazzare singolarmente sul mercato dello spaccio. E’ stata arrestata e sottoposta alla misura degli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Senigallia, dove dovrà rimanere. Sabato mattina si è svolta, infatti, l’udienza di convalida presso il Tribunale di Ancona, al termine della quale il giudice ha convalidato l’arresto è applicato alla donna, che aveva anche precedenti specifici, la misura cautelare degli arresti domiciliari. Dovrà, quindi, attendere a casa l’inizio del processo senza la possibilità di allontanarsi. I carabinieri, quando l’hanno fermata mentre spacciava, hanno controllato anche il cliente che ha dovuto fornire loro le generalità.

L’uomo che ha acquistato la droga è stato, quindi, segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacente, come avviene da prassi quando viene trovata una persona in possesso di un quantitativo ritenuto per uso personale. Tutto quanto rinvenuto, dalla droga trovata in casa, a quella ceduta al cliente, oltre al materiale per il confezionamento, è stato sottoposto a sequestro.



Il giro di vite



Un’altra importante operazione antidroga, quella portata a termine dai carabinieri della Compagnia di Senigallia, guidati dal capitano Francesca Romana Ruberto, che, alla vigilia del fine settimana, hanno permesso di assicurare alla giustizia una spacciatrice. Le indagini proseguono per cercare di risalire a chi abbia ceduto il quantitativo di eroina che poi la donna lavorava a casa, suddividendolo in dosi, per venderli singolarmente con i clienti con cui si accordava, dando loro appuntamento. La caccia ora è concentrata sul suo fornitore.