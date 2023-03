SENIGALLIA . Grande mobilitazione per salvare due asini che vivono nel giardino di una casa venduta all’asta. Il nuovo proprietario non li vuole e se nessuno li prenderà verranno destinati al macello. Rischio che sembra scongiurato, visto che alcune persone si sono offerte di prenderli. Si trovano a Sant’Angelo nella frazione collinare alle porte della città. Prima di poterli spostare il servizio veterinario dovrà effettuare degli esami per accertarsi che siano in salute e, se tutto andrà bene, potranno essere trasferiti.



Da qualche giorno la loro sorte, scandita da appelli social, sta tenendo banco in città. Gli svariati tentativi per piazzarli sono avvenuti non senza difficoltà. Trovare una famiglia a due asini non è impresa facile ma qualcuno disposto a prendersene cura sembra sia stato trovato grazie anche al passaparola e alle svariate centinaia di condivisioni degli appelli diventati subito virali.

La vicenda



La vicenda non è ancora conclusa del tutto ma la speranza è che superino le visite veterinarie e possano così trovare presto una nuova famiglia, con tanto spazio verde dove farli vivere. Sono risultati, loro malgrado, ospiti indesiderati per chi ha comprato la villa con l’ampio giardino che era anche la loro casa.

Gli accertamenti sanitari



Non erano però compresi nella vendita e dovranno quindi andarsene. Attualmente la situazione è in stand by proprio perché si attendono gli accertamenti sanitari. Alcune soluzioni sono al vaglio e tutti sperano che la situazione possa risolversi senza conseguenze per i due animali che avrebbero 5 anni e 1 anno. Seguono la vicenda anche le associazioni di volontariato e si sono attivati per trovare loro un luogo sicuro anche i precedenti proprietari, che non hanno la possibilità di portarli con loro e che hanno provveduto per tutto il periodo in cui la villa è rimasta all’asta al loro sostentamento, senza abbandonarli mai.



Era presente, inoltre, una colonia felina nell’immenso giardino che circonda la casa ma per i gatti non ci sono stati problemi. E’ stato più facile trovare per loro un nuovo ambiente dove trasferirsi essendo meno impegnativi di due asini.