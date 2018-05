Scrocca una bevuta al bar e si azzuffa con il titolare tossicodipendente colpito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Un cliente invadente entra al bar, si serve da solo, e ci rimedia una botta in testa dal titolare. È accaduto giovedì in un locale del Foro Annonario dove è dovuta intervenire la polizia. Il giovane scroccone, già noto alle forze dell’ordine, pregiudicato e tossicodipendente, è entrato nel bar, si è versato da bere e il titolare ovviamente non ha gradito tanta invadenza.Lo ha prima redarguito verbalmente poi, di fronte alle parole poco gentili pronunciate dal giovane che continuava a comportarsi, come se fosse a casa sua, ne è scaturita una lite. La situazione è degenerata e sono passati anche alle mani. Il ragazzo è stato colpito alla testa dall’esercente nel tentativo di allontanarlo da sé. Nonostante il dolore dichiarato alla polizia, il tossicodipendente ha preferito andarsene senza farsi visitare al pronto soccorso. Ad evitare il peggio il tempestivo intervento della volante del Commissariato informata di quanto stava accadendo. Gli agenti hanno identificato i due. L’episodio è significativo del clima che da diverso tempo si vive al Foro Annonario, uno dei luoghi più suggestivi del centro storico al cui interno si trova la vecchia pescheria. Un tempo motivo di vanto oggi in totale abbandonato, diventata luogo di spaccio.Tutto il giorno i tossicodipendenti stazionano oltre il porticato, vicino ai tavoli della vecchia pescheria. A volte in attesa degli spacciatori, altre volte semplicemente chiacchierando tra di loro e facendo uso di droga e alcol. Quando sono sotto l’influenza di queste sostanze rischiano di diventare invadenti ed aggressivi proprio come è successo l’altro giorno in un bar del Foro Annonario, dove il titolare si è trovato a gestire una situazione che sarebbe potuta diventare pericolosa per sé e per gli altri utenti.