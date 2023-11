I panni sporchi si lavano dentro casa. Così recita un antico proverbio. Ma non tutti la pensano così. Il titolare di un bar di Ceprano infatti stanco delle liti di una sua cliente con il marito nel suo esercizio è stato denunciato per minacce dopo che avrebbe imbracciato un fucile dicendole che all’interno di quel locale non doveva mettere più piede perché non era gradita. Il deprecabile episodio, risale ai giorni scorsi quando la donna si è vista puntare l’arma dal negoziante. A quel punto la signora, terrorizzata, si è recata dal suo legale di fiducia Claudia Mancini ed ha fatto scattare la denuncia per il reato di minacce con l’uso di un’arma.

Da alcune informazioni raccolte sembra che a scatenare le ire del commerciante siano state le ripetute liti che la donna faceva con il marito ogni volta che si trovava davanti al suo bar. Discussioni che a lungo andare a detta dell’uomo avevano fatto allontanare dal suo locale numerosi clienti. E siccome la signora nonostante gli ammonimenti avrebbe continuato ad avere quell’atteggiamento violento nei confronti del coniuge proprio nel suo locale, nei giorni scorsi ha pensato bene di minacciarla con un fucile da caccia.

La donna, non appena ha visto spuntare quell’arma si è spaventata ed è fuggita a gambe levate. Ma quel comportamento però andava sanzionato. Ecco perché non ci ha pensato su due volte ed insieme al suo legale di fiducia si è recata presso la caserma dei carabinieri per far scattare la denuncia. Il titolare del bar avrebbe riferito di essere esasperato dall’atteggiamento di quella cliente che non aveva alcun rispetto di chi in fondo si era recato nel locale per mangiare in santa pace un cornetto e per bere un cappuccino .