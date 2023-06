Ancona, si lamenta per il conto poi va in escandescenze per un berretto da baseball: il cliente calmato dalla Polizia

ANCONA - Cena indigesta per un uomo di 56 anni e per i clienti del ristorante alla Baraccola che hanno dovuto assistere ad un fuoriprogramma ad alto contenuto di tensione fino all'arrivo della Polizia. L'uomo infatti, dopo avere finito di cenare si è lamentato prima con il proprietario del locale per il conto, a suo dire troppo alto rispetto quando mangiato.

Attimi di tensione al ristorante, arriva la Polizia e torna la calma

Poi, ha iniziato a inveire lamentando il furto di un cappello da baseball: il ristoratore dopo aver fatto controllare in sala, non avendo trovato il cappellino, ha proposto al cliente di lasciare un recapito dove rintracciarlo in caso di ritrovamento del berretto ma lui non ha voluto sentire ragioni. «Aspetterò ogni cliente fuori dal locale e verificherò personalmente che non abbia il mio berretto», ha detto visibilmente innervosito, specificando che avrebbe picchiato chiunque non si fosse sottoposto a controllo.

All'arrivo dei poliziotti, chiamati sul posto per tranquillizzare gli animi, l'uomo si è dimostrato subito collaborativo, giustificando il suo comportamento come un momento di rabbia per avere perso il proprio cappello e che non aveva minacciato nessuno.

Dopo di che si è allontanato dal locale sottolineando che non lo avrebbe più frequentato.