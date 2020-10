Lamborghini e lo sfondo della Rotonda a Mare: lanciata la campagna pubblicitaria

SENIGALLIA - Le Marche e Senigallia in particolare protagoniste dello spot della Lamborghini girato lo scorso mese di giugno. Sullo sfondo la Rotonda a mare , il Foro Annonario ed i suggestivi paesaggi della nostra regione. ‘Le Marche rappresentano la sintesi perfetta dell’Italia - riporta lo spot -. Qui il mare, il dolce paesaggio collinare e le architetture rinascimentali si fondono con le forme della Lamborghini Diablo 6.0 SE, nello sguardo di Wolfango Spaccarelli per il nuovo capitolo di “With Italy, For Italy”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA