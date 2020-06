SENIGALLIA - Tutti pazzi per la Lamborghini color oro avvistata in centro e sul lungomare lunedì sera. Le fotografie spopolano sui social. ‘Stavo facendo una passeggiata sul lungomare - racconta Elisabetta Guidarelli, che l’ha immortalata davanti alla Rotonda - quando all’improvviso ho visto arrivare la Lamborghini storica Diablo 6.0 pronta per essere ammirata e fotografata dai turisti e non solo’.

© RIPRODUZIONE RISERVATA