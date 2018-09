Punta pistola alla cassiera â€‹del supermercato e fugge con 500 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Rapina choc al supermercato Lidl di via Podesti a Senigallia. E' avvenuto ieri introno alle 20,30, poco prima della chiusura, quando un uomo a volto scoperto, che si esprimeva in italiano, ha puntato la pistola contro una cassiera facendosi consegnare circa 500 euro per poi darsi alla fuga. Per fortuna al momento dell'assalto erano pochi i clienti del supermercato. Sull'accaduto indagano i poliziotti del locale commissariato, che hanno verificato come nella rapina si stata utilizzata un'arma giocatttolo. Sono stati comunque ascoltati i testimoni e acquisite le immagini della videosorveglianza.