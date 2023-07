SENIGALLIA - Ferragosto senza Ponte Garibaldi. Ieri mattina si è svolta la conferenza dei servizi per discutere gli aspetti relativi alla demolizione della struttura, danneggiata dall’alluvione di settembre 2022. L’obiettivo del Consorzio di Bonifica delle Marche, che si occuperà dell’intervento, è demolirlo entro Ferragosto per garantire al più presto una maggiore sicurezza.

Un obiettivo per il cui raggiungimento è necessario attendere il trasferimento delle tubature nella passerella. Ieri i vari enti gestori ne hanno discusso. «Nel giro di tre settimane se non ci saranno imprevisti il ponte potrà essere demolito - spiega il sindaco Massimo Olivetti -. Sono state affrontate delle questioni tecniche e, una volta terminati i trasferimenti dei servizi presenti nella struttura, potrà avvenire la demolizione».

La bonifica, fa sapere il sindaco, è stata già effettuata e non è emersa la presenza di ordigni bellici, come era accaduto nel gemello ponte 2 Giugno. Verrà ad ogni modo demolito solo il tratto centrale e non le spalle. La necessità in questa fase è quella di eliminare le pile in alveo per consentire il transito di un maggior quantitativo di acqua in caso di piena. Della ricostruzione si occuperà invece Anas. Il nuovo ponte sarà pronto per primavera 2024. Nel frattempo ciclisti e pedoni potranno utilizzare la passerella ciclopedonale, ormai entrata a pieno regime dopo l’apertura della scorsa settimana.