Paura in ospedale: tossico spinge la dottoressa del Sert giù dalle scale e scappa

SENIGALLIA - Spinge la dottoressa dalle scale e poi scappa all’arrivo della polizia. Un pomeriggio agitato quello di lunedì. Un 34enne con problemi di tossicodipendenza, si è recato al Sert come fa abitualmente. Era però piuttosto agitato e sul pianerottolo del reparto ha aggredito la dottoressa spingendola. La donna è quindi caduta. Subito è scattato l’allarme. Il personale del reparto ha immediatamente prestato soccorso alla dottoressa, chiamando anche il 118, che ha la postazione poco distante dalla palazzina in cui si trova il Sert.

I colleghi dell’emergenza sono intervenuti quindi su segnalazione di un medico aggredito. La dottoressa poi si è diretta al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Nel frattempo il ragazzo, approfittando del trambusto, si è dileguato. Sul posto è arrivata una volante del Commissariato che ha raccolto la deposizione dei testimoni. Dopo, con il supporto della polizia locale, si è messa alla ricerca del giovane, prima che potesse fare del male ad altre persone visto il suo stato di agitazione. È stato poi trovato. La polizia è in attesa della denuncia del medico che per fortuna se l’è cavata senza gravi conseguenze.

