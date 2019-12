Provoca il caos all’ospedale: straniera ubriaca allontanata

SENIGALLIA - Sanzionata dai carabinieri una donna ubriaca che sabato sera ha creato disagi al pronto soccorso. Uno degli interventi svolti nel weekend nel corso di un controllo straordinario che ha portato ad identificare 265 persone, controllando 213. Ben 42 gli automobilisti sottoposti all’alcol test preliminare, 8 contravvenzioni elevate al codice della strada.

LEGGI ANCHE:

Aggressione in Pronto Soccorso a Mestre: infermiere ferito con un calcio da uno straniero ubriaco

Salerno: sparatoria per un mancato ricovero. Aggredito un medico

Il primo intervento dei militari dell’Arma è stato quindi nella sala d’attesa del pronto soccorso dove hanno allontanato una 55enne straniera residente nella provincia di Ancona, che è solita ubriacarsi. Sempre sabato sera nel corso di un servizio sulla circolazione stradale, i carabinieri di Montemarciano hanno denunciato per guida in stato d’ebbrezza un 26enne residente nell’anconetano. Aveva 1,01 grammi per litro di alcol nel sangue. Guidava una Mercedes Classe A.

Nel corso dell’attività di vigilanza, svolta dai carabinieri in due diverse circostanze, nella notte di domenica, alcuni giovani sono stati trovati in possesso di modici quantitativi di “fumo” per uso personale. Cinque in tutto. Nel corso del fine settimana i controlli dei carbinieri vengono intensificati in particolare sulle strade del territorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA