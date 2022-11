SENIGALLIA - La prossima settimana verrà presa una decisione sulla passerella alternativa a ponte Garibaldi chiuso. E’ quanto emerso dalla visita del governatore Acquaroli ieri in Comune. «Abbiamo ribadito le nostre priorità – spiega il sindaco Massimo Olivetti –. Intanto, una passerella urgente, che da tempo sollecitiamo. Verrà organizzato in settimana un incontro con la Regione per trovare una soluzione».

Sono anche altre le urgenze. «Servono i soldi per l’autonoma sistemazione perché, a due mesi dall’alluvione, è ora scossa che la gente venga rimborsata – prosegue Olivetti –. La Regione sta attendendo l’ok del Governo poi la messa in sicurezza del fiume e anche qui aspettiamo risposte dal Governo. Venerdì è venuto a trovarci anche il questore del Senato Antonio De Poli, a cui abbiamo illustrato le stesse priorità. La situazione è chiara, ci stiamo muovendo nella stessa direzione, siamo presenti su tutti i tavoli però finché non vedrò i risultati non sarò soddisfatto».

Soci dell'Asa

Un segnale di attenzione arriva dall’assemblea dei soci dell’Asa, che ha approvato la riduzione tariffaria del 25% per i materiali non altrimenti recuperabili, generati dall’alluvione del 15 settembre scorso. Già 15mila tonnellate sono finite nella discarica di Corinaldo. Di alluvione si è parlato inoltre a Porto San Giorgio in occasione dell’evento “Donne in divisa”, dove si sono distinte due rappresentati delle forze dell’ordine di Senigallia. Un riconoscimento è andato al capitano Francesca Romana Ruberto, comandante della Compagnia di Senigallia, per aver diretto le attività dei militari inerenti all’esondazione.

Un altro l’ha ricevuto l’appuntato scelto con qualifica speciale Lucia Morico, campionessa olimpionica di Judo, in forze alla Guardia di Finanza di Senigallia, per aver soccorso una 86enne che la sera del 15 settembre era intrappolata nella casa allagata. Dopo averla messa in salvo, è rientrata a prendere le medicine di cui aveva urgente necessità.