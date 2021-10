Da domani 14 ottobre sarà possibile accendere i termosifoni. Ma attenzione, c'è un limite alle ore giornaliere

ANCONA - Da domani si potranno accendere i termosifoni in tutto il territorio comunale. Il sindaco Valeria Mancinelli ha firmato l'ordinanza che permetterà l'accensione anticipata degli impianti privati e, per quelli comunali, nelle scuole e nei nidi per sei ore giornaliere.

Da domani anche a Falconara sarà possibile accendere i termosifoni: ll prevede un’ordinanza sindacale, la 81 di oggi, che anticipa l’accensione degli impianti al 14 ottobre 2021, considerato che potrebbe verificarsi un ulteriore abbassamento delle temperature, specie nelle ore notturne. Il riscaldamento potrà restare acceso per un massimo di 6 ore giornaliere negli edifici pubblici e privati.

