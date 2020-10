Moreno Cedroni su Striscia la notizia con lo spaghetto psichedelico

SENIGALLIA - Lo chef Moreno Cedroni ospite ieri sera della rubrica culinaria di Striscia la notizia. “Capolavori italiani in cucina” condotta da Paolo Marchi ha debuttato proprio con Moreno Cedroni. La prima puntata era prevista martedì ma è slittata di un giorno per problemi tecnici. Lo chef pluristellato ha fatto parlare uno dei suoi piatti, nel dettaglio lo spaghetto psichedelico cotto direttamente nel sugo. Di pesce ovviamente. Una bella soddisfazione per Moreno Cedroni, non nuovo alla ribalta televisiva, scelto per tenere a battesimo una rubrica culinaria in onda tutte le sere su Canale 5 all’interno del seguitissimo telegiornale satirico.

