La boxe piange Sergio Mencarelli, campione del mondo di pugilato militare: dopo il ring era diventato imbianchino

SENIGALLIA - Si è spento all’età di 78 anni Sergio Mencarelli, campione del mondo di pugilato militare. «Un grande campione che negli anni ‘60 ha contribuito ad un eccezionale sviluppo del pugilato senigalliese – ricorda l’Amministrazione comunale in una nota di cordoglio -. I suoi successi nel campionato mondiale militari di pugilato, la sua costante presenza nella nazionale dilettanti di pugilato, la sua presenza alla preolimpica di Città del Messico hanno dato lustro allo sport cittadino a livello internazionale ma il suo titolo più grande è stata l’umiltà che lo ha sempre contraddistinto».



I funerali si terranno stamattina alle 9 nella chiesa del Portone. Numerose pagine ha dedicato Paolo Pizzi, nel suo libro “Sport e sportivi nella Senigallia del 900” a Sergio Mencarelli in cui racconta, oltre al genio sul ring, il lato umano come in occasione della trasferta in Romania dove conobbe una ragazza poi diventata sua moglie. «Lui le spedisce qualche cartolina di Senigallia – ricorda Pizzi - lei risponde con quelle di Bucarest poi dalle lettere passano al matrimonio e hanno due figli. Con la loro nascita, poiché con la boxe non si può mantenere la famiglia, il pennello dell’imbianchino prende definitivamente il posto dei guantoni. Sergio è stato un uomo appagato e la sua dote di fondo, l’umiltà, ne ha fatto un vero eterno campione per sempre».

© RIPRODUZIONE RISERVATA