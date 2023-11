SENIGALLIA - Choc a Sant’Angelo venerdì sera quando due ladri hanno cercato di introdursi in una casa mentre un terzo era in macchina ad aspettarli, pronto per la fuga. È accaduto verso le 23 e i proprietari, che si trovavano all’interno, erano ancora svegli.

Hanno sentito dei rumori e quando si sono resi conti che due persone stavano per entrare in casa hanno cercato di metterli in fuga, riuscendoci. Uno dei malviventi era lo stesso che nel mese di aprile era stato immortalato dal videocitofono di una casa sempre nella frazione collinare di Sant’Angelo. Uno dei proprietari dell’abitazione, presa di mira venerdì, ha informato dell’accaduto il gruppo “Furti e segnalazioni Senigallia e paesi limitrofi” dove ieri ha messo un post.

«Sant’Angelo – ha scritto - venerdì sera intorno alle 23 hanno tentato di entrare in casa, fortunatamente eravamo svegli e siamo riusciti a farli scappare. Erano due uomini e il terzo che li aspettava nella macchina. L’uomo che guidava la Mercedes bianca coupé con tetto nero è quello del post pubblicato su questo gruppo il 16 aprile».

Il fermo immagine del videocitofono è stato, infatti, pubblicato nel gruppo per vedere se qualcuno potesse riconoscere quel volto, molto nitido. Sicuramente non è della zona ma la famiglia presa di mira l’altra sera l’ha riconosciuto. Era nella macchina che ha visto bene vicino a casa.

Quell’uomo nel giorno di Pasqua era stato immortalato dalla telecamera mentre citofonava, forse per verificare che dentro non ci fosse nessuno. In quell’orario qualcuno era entrato rompendo una finestra. La frazione di Sant’Angelo è spesso nel mirino. Oltre al borgo ci sono infatti molte ville dislocate tra le colline della frazione, alcune anche isolate, dove i malintenzionati possono agire indisturbati. Venerdì sera forse pensavano che all’interno della casa dove stavano per introdursi non ci fosse nessuno. Appena si sono accorti della presenza dei proprietari si sono dati alla fuga.