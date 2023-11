PESARO - Raid di furti a Colombarone, convalidato l’arresto del 24enne albanese arrestato tre giorni fa dai carabinieri dopo una fuga. Nella serata di martedì due giovani hanno provato a introdursi in un appartamento di Colombarone, ma la proprietaria, accortasi del tentativo di furto ha dato l’allarme.

Sono stati i gatti a spaventarsi e segnalare la presenza di estranei. Le pattuglie di Gabicce e Pesaro, già in zona proprio per prevenire i futi, sono riuscite a individuare i due estranei. Ne è scaturito un lungo inseguimento a piedi nella vicina Case Badioli durante il quale i malviventi si sono introdotti anche in altre abitazioni, scavalcando cancelli per sfuggire ai militari. Ma i carabinieri sono riusciti a raggiungere i fuggiaschi, riuscendo a bloccarne però solo uno. Si tratta di un 24enne albanese incensurato. Perquisito è risultato in possesso di arnesi da scasso. A casa aveva 2.000 euro in contanti, banconote di vario conio estere, numerose paia di occhiali di marca, penne, orologi, monili in oro (catenine, bracciali, anelli e orecchini) e una tv di grosse dimensioni (Samsung), ritenuto provento di attività illecite. Ieri, durante l’udienza di convalida, il giovane incensurato, assistito dal legale Sonia Giulianelli, ha negato di aver tentato il furto e ha detto che quanto gli è stato trovato a casa lo aveva comprato a poco prezzo con l’obiettivo di fare regali natalizi. L’arresto è stato convalidato e il giovane è finito ai domiciliari a Gabicce.