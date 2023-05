Senigallia, trovato il pirata che ha travolto due ragazzini: il 60enne nega tutto, ma il Suv è ancora danneggiato

SENIGALLIA - Indiviudato e deunicato il pirata della strada che il 25 marzo scorso ha travolto due ragazzini su uno scooter per poi darsi alla fuga. Si tratta di un 60enne residente in un conume della valle del Nevola, denunicato dai carabinieri per lesioni stradali gravi, omisioni di soccorso e per essersi dato alla fuga.

Quel giorno un Suv aveva urtato uno scooter con a brodo un 17enne ed un 15nenne: era stato il più giovane a riportare i danni peggiori con gravi ferite ad una gamba. Le indagini sono partite da un pezzo di carrozzeria che il Suv ha perso nell'impatto, che ha permesso di identificare il mezzo come un Mitsubishi Pajero vecchio modello. I carabinieri sono riusciti a stringere il cerchio fino al 60enne, trovando anche il Suv non ancora riparato: il confronto tra il pezzo ritrovato ed il veicolo ha confermato l’esatta corrispondenza. L'uomo non ha ammesso nulla ma è stato comunque denunciato.