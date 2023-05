Tamponamento a catena in galleria ad Ancona, tre auto coinvolte e due feriti (uno è un minorenne)

ANCONA - Tamponamento a catena all'interno della Galleria Risorgimento, lato centro. Alla fine sono stati tre i veicoli coinvolti e due le persone finite in ospedale: una donna di mezza età e un minore. Non sono in gravi condizioni.

Disagi per il traffico. Sul posto sono intervenuti i Vigili fuoco, la Polizia municipale e la Croce Gialla.La situazione è stata comunque riportata alla normalità in breve tempo.