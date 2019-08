Pochi giorni fa un incidente mortale: un altro schianto nella stessa zona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Un altro grave incidente a Montignano, poco distante dal luogo dove solo pochi giorni fa ha perso la vita SIlvana Pettinari. Intorno alle 10,30 una macchina è uscita di strada in via Primo Maggio con la donna al volante ferita e portata grazie all'intervento dell'eliambulanza all'ospedale di Torrette. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e vigili urbani per i rilievi.