Investita e uccisa automobilista indagato â€‹Oggi l'ultimo saluto a Silvana

SENIGALLIA - Oggi l’ultimo saluto a Silvana Pettinari, la 64enne investita nel tardo pomeriggio di sabato in Strada della Torre a Montignano. I funerali si terranno alle 16 presso la chiesa parrocchiale di Marzocca, la frazione dove viveva. È stato invece indagato per omicidio stradale il 60enne del posto che l’ha travolta. La procura ha aperto un fascicolo a suo carico. Non aveva né bevuto alcolici né fatto uso di stanze stupefacenti. Tutti gli esami di rito, eseguiti dai carabinieri, hanno dato esito negativo.L’automobilista non si sarebbe accorto della signora che camminava perché abbagliato dal sole. La macchina, una Citroen, l’ha colpita alle spalle. Un impatto violentissimo. La 64enne è stata soccorsa e portata a Torrette in eliambulanza. È stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, durato alcune ore. Purtroppo non è bastato a salvarla. Alcune ore più tardi il suo cuore ha cessato di battere. Una nuova tragedia per le famiglie Pettinari e Baldoni che solo due mesi prima avevano dovuto affrontare la morte di Lorenzo, il figlio 30enne di Silvana Pettinari, stroncato da un male incurabile.Erano tutti in lutto per la sua perdita e la madre lo andava a trovare tutti i giorni al cimitero di Montignano. C’era andata anche sabato. Dopo aver trascorso del tempo sulla sua tomba, era uscita e si era incamminata lungo Strada della Torre dove è avvenuto il tragico incidente. Parenti e amici hanno sperato e pregato per lei tutta la notte. Domenica la notizia della sua morte ha sconvolto l’intera frazione e la città di Senigallia dove era molto conosciuta.«Ci mancherai – ha scritto il cognato Lidio Morbidelli su Facebook -. Cieli blu dolce Silvana. Porta un abbraccio a Lollo». Di nuovo insieme madre e figlio, che la morte aveva separato e che, a distanza di poco più di due mesi, ha di nuovo unito. Molti i messaggi di condoglianze ricevuti dalla famiglia, duramente colpita da questa nuova e grave perdita. La chiesa oggi sarà gremita per l’ultimo saluto a Silvana, come lo era stata per il figlio Lorenzo.