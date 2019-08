Falciata da un’auto, Silvana è morta Due mesi fa il figlio ucciso da un male

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Falciata da un’auto vicino al cimitero, è morta alcune ore più tardi in ospedale. La vittima è Silvana Pettinari, 64enne residente a Marzocca che sabato pomeriggio si era recata sulla tomba del figlio come era solita fare tutti i giorni. Nel mese di giugno Lorenzo Baldoni, appena 30enne, le era stato strappato via da un male incurabile. Era tornata da lui anche sabato pomeriggio. Una volta uscita dal cimitero di Montignano si era incamminata lungo Strada della Torre. Alle spalle un’utilitaria, di marca Citroen, l’ha travolta.