Il giovane pusher arriva in treno: lo spaccio di marijuana bloccato dai carabinieri

SENIGALLIA - Spacciatore sorpreso dai carabinieri giovedì pomeriggio alla stazione ferroviaria. Era arrivato molto probabilmente con il treno da Ancona, dove risiede, pronto per piazzare diverse dosi di marijuana ma ad attenderlo ha trovato i carabinieri che, dopo aver sequestrato la droga, l’hanno poi denunciato per spaccio. Le pattuglie stavano identificando le persone presenti. Spesso infatti sono arrivate segnalazioni di strani giri alla stazione o nelle immediate vicinanze. Tra i passeggeri in attesa anche un 19enne albanese residente ad Ancona, già noto ai militari che lo avevano fermato in passato.

Alla loro vista si è agitato molto, forse temendo che lo avessero riconosciuto e che quindi, visti i precedenti, lo avrebbero controllato. Il suo atteggiamento ha dunque fatto sospettare che avesse qualcosa da nascondere. Il giovane, che in passato era già stato trovato in possesso di droga, è stato così sottoposto ad una perquisizione personale, che ha consentito di rinvenire, all’interno del giubbotto, un primo involucro contenente 6,4 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio. In seguito è stato trovato, nascosto negli indumenti, un altro involucro di marijuana, del peso di 20,2 grammi. Sulla base di questi elementi il giovane è stato denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio. Nell’ultima settimana i controlli svolti, sia a Senigallia che nei comuni limitrofi, hanno consentito ai carabinieri inoltre di identificare quattro assuntori di droga, segnalati alla Prefettura e che ora dovranno intraprendere il percorso per la disintossicazione. Prosegue quindi senza sosta l’attività di contrasto al traffico di droga da parte dei carabinieri della Compagnia di Senigallia, guidati dal capitano Francesca Romana Ruberto. I militari stanno svolgendo in questi giorni mirati controlli, finalizzati a combattere il fenomeno dello spaccio di droga e del conseguente consumo, spesso da parte di giovanissimi.

