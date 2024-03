Macerata, arrestato pusher di 27 anni. In casa 25mila euro, cocaina ed hashish che avrebbero fruttato altri 40mila

MACERATA - I carabinieri di Macerata hanno arrestato un pusher albanese di 27 anni dopo una lunga attività di osservazione e pedinamento. Il giovane è stato fermato a Villa Potenza vicino al campo sportivo: al primo controllo è risultato in possesso di circa 4 grammi di cocaina, suddivisa in 5 confezioni già pronte per essere spacciate.

Ma durante la perquisizione nella sua abitazione in centro a Macerata sono statu sequestrati ulteriori 260 grammi di cocaina, circa 350 grammi di marijana e 25.400 euro in contanti, ritenuta provento dell’attivita’ illecita di spaccio, oltre ad un bilacino elettronico di precisione e materiale vario per il confezionemaneto delle sostanze stupefacenti.

La considerevole quantita’ di cocaina e marijuana, immessa sul mercato avrebbe assicurato introiti per circa euro 40.000. Il giovane arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Montacuto ad Ancona a disposizione dell’autorita’ giudiziaria.

Ulteriori accertamenti saranno svolti per ricostruire la rete dei contatti dell’uomo arrestato, allo scopo di delineare gli ambiti entro i quali avveniva lo spaccio ad opera dello stesso.