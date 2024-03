Spaccio di droga nel Pesarese, arrestato operaio pusher: in casa aveva 2 chili di hashish, in garage 500 grammi di marijuana

PESARO - Ufficialmente operaio e residente della periferia pesarese, in realtà spacciava hashish e marijuana. Non esattamente un secondo lavoro. La squadra Mobile di Pesaro lo ha fermato durante la pausa pranzo, a ridosso delle festività pasquali, e dalla perquisizione in casa sono saltati fuori oltre due chili di hashish.

Marijuana in garage

In garage non aveva solo l'auto: in un pacchi gli agenti pesaresi hanno scovato mezzo chilo di marijuana. L'uomo è stato arrestato con la misura dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza e di permanenza notturna.