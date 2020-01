Ascoli, l'auto piomba su un camper fermo sulla superstrada: grave un ragazzo

ASCOLI - Un grave incidente è avvenuto nel pomeriggio sulla superstrada Ascoli-Mare: un ragazzo è rimasto ferito seriamente, tanto che è stato portato dall'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette.

Lo schianto è avvenuto in prossimità dell'uscita Ascoli Est sulla corsia in direzione del capoluogo. Per motivi ancora al vaglio della Polizia Stradale si sono scontate un'auto e un camper. A quanto si apprende il camper sarebbe stato fermo a lato della carreggiata. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco ed i soccorritori del 118: due le persone che sono rimaste ferite. Ad avere la peggio un ragazzo che era sul camper: portato in condizioni serie all'ospedale di Torrette dall'eliambulanza. Meno preoccupanti le condizioni del conducente dell'auto, portato comunque all'ospedale di Ascoli.

