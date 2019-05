Fori nelle serrande dei garage: la banda dei ladri di biciclette fa paura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Trovati dei fori nelle serrande dei garage in via Frescobaldi dove la banda delle biciclette evidentemente deve aver dato un’occhiata senza trovare refurtiva interessante da asportare. Alle forze dell’ordine non risultano infatti furti di biciclette in quella via. Negli ultimi giorni non ci sono state denunce ma, a quanto pare, la banda è ancora in città. Sulla presenza dei fori c’è chi ritiene servano per controllare dentro se ci sono biciclette di valore da rubare, mentre le forze dell’ordine sostengono che servano per aprire le serrande. Da oltre un mese l’incubo dei ciclisti è quindi ancora presente.