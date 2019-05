Ladri di bici scatenati: rubate tre mountain bike in un condominio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Rubate tre biciclette nella stanza condominiale di un palazzo in via della Resistenza a Marzocca mentre un altro tentativo è fallito a Senigallia in via Adige. Qui i proprietari hanno trovato il garage aperto ma all’interno non mancava nulla. Proprio come accaduto domenica sera alle Saline. Diversamente dagli altri episodi però a Marzocca i ladri sono entrati dentro il condominio ed hanno forzato la porta di una stanza a cui hanno accesso tutti i residenti. Una sala per le riunioni dove hanno parcheggiato alcune biciclette forse credendole più al sicuro lì dentro rispetto ai garage. Tre mountain bike sono sparite. Altre tre bici, ma non le stesse, sono comparse nel parco via del Molinello, abbandonate da alcuni giorni. Tutte le fotografie sono state pubblicate nel gruppo Facebook “Furti e segnalazioni Senigallia e paesi limitrofi”.