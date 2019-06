Impennata dei furti di biciclette: ladri a caccia di quelle elettriche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Tre persone su dieci a Pesaro scelgono di spostarsi in bici, quando non viene rubata. Sempre di più i furti, soprattutto di mezzi elettrici, tanto che le persone ora scelgono di denunciare alle forze dell’ordine. Non ritrovare una bici tradizionale fa rabbia, ma la maggior parte dei cittadini non andava a sporgere denuncia, convinto già di non ritrovarla.Ma con il mercato che sta cambiando e il maggior utilizzo di mezzi elettrici, la questione è diversa. Le due ruote costano diverse centinaia di euro e si fa fatica a digerire un furto. Da inizio giugno ci sono una decina di denunce ogni settimana in Questura, segno di una recrudescenza del fenomeno. Anche alla polizia locale vengono raccolte diverse segnalazioni. Alcune vengono ritrovate in zona stazione (sono i cosiddetti furti d’uso, ti rubo la bici ma la utilizzo solo fin che mi serve poi l’abbandono), altre, quelle di maggior pregio, finiscono nel mercato nero, caricate in camion e portate fuori città e non solo. Su Facebook, nei vari gruppi pesaresi, le persone chiedono spesso un aiuto per ritrovare la propria bici. E’ una forma di appello molto utilizzata. Domenica scorsa, in Baia Flaminia, ne sono state rubate diverse specialmente nella zona della spiaggia. C’è chi si è salvato perché il lucchetto ha tenuto dopo il primo colpo di tenaglia, ma altri hanno perso il mezzo.