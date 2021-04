Urla disperate del daino scivolato nel fiume: salvato dai sommozzatori dei vigili del fuoco

SENIGALLIA - Le urla del daino sono disperate, ma in realtà il suo salvataggio è stato un lavoro di squadra tra specialisti del soccorso in acqua dei vigili del fuoco.

È servito l'intervento dei sommozzatori e dei nautici stamattina a Senigallia per salvare un capriolo scivolato nelle acque del fiume Misa. Un intervento che ha richiamato l'attenzione di molti passanti, anche per le urla dell'animale, inconsapevole di aver in contrato i suoi salvatori. Portato in salvo, l'animale è stato rimesso in libertà in collaborazione con il personale della polizia locale.

