Pesaro, daino a spasso sui binari in città: treno costretto ad una brusca frenata

PESARO - Lo stridio dei freni del treno e la sorpresa: un daino a spasso sui binari. Sorpresa perchè le rotaie non sono in mezzo ad una foresta, ma nel centro di Pesaro.

E' accaduto questa mattina via La Marca, dove un treno proveninete da sud è stato costretto ad una brusca frenata a poche centinaia di metri dalla stazione. Sui binari, infatti, c'era uno spaesato animale. Si dovrebbe trattare, malgrado la vistosa impalcatura di corna, di un daino. L'animale probabilmente è arrivato sui binari dalla zona del Parco Miralfiore. E' stato necessario l'intervento della Polizia per catturare l'animale e far riprendere la circolazione ferroviaria.

