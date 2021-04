Lupo approfitta del coprifuoco e va in cerca di cibo in centro. Avvistato dai carabinieri tra le auto in sosta

ANCONA - Il lupo viola il coprifuoco e se va a spasso in città, a poche decine di metri dal Viale delle Vittoria. A notarlo la scorsa notte, attorno alle 2, sono stati i militari del Radiomobile della Compagnia di Ancona in servizio di controllo del territorio teso a garantire sicurezza e rispetto della legalità nel capoluogo dorico.

APPROFONDIMENTI PRIMO PIANO Lupo viola il coprifuoco e va a spasso per il centro di Ancona

L’animale, in piena notte, girava indisturbato tra le auto parcheggiate in via Giannelli, probabilmente alla ricerca di cibo, prima di imbattersi nell'auto dei carabinieri. I militari hanno notato che il lupo peraltro era ferito a una gamba e, per evitare che venisse investito, hanno deciso di seguirlo in sicurezza fino a via del Conero dove lo stesso si è dileguato nella vegetazione del Monte Conero.

Fortunamente tutto si è risolto senza alcun incidente anche grazie ai dispositivi luminosi attivati immediatamente dai carabinieri. Di quanto avvenuto sono state informate le autorità sanitarie competenti.

Ultimo aggiornamento: 15:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA