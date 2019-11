Pesaro, strani incontri notturni in centro: un daino passeggia in via Branca

PESARO - "Fare le vasche", come si dice a Pesaro, in via Branca è la cosa più normale del mondo. Ma se a farlo è un daino la passeggiata assume tutta un'altra portata.



LEGGI ANCHE:

E' stato davvero curioso l'incontro che ha fatto questa notte un addetto della nettezza urbana: un daino con la sua corona di imponenti corna a spasso in via Branca. L'animale, nel video, appare spaventato dalle luci del mezzo, ma neanche troppo: si avvicina timoroso e poi se ne va, cercando una via d'uscita dal labirinto del centro storico. Labirinto nel quale probabilmente è arrivato seguendo le sponde del fiume Foglia fino al parco Miralfiore, alle porte del centro. Il video è stato condiviso sulla sua pagina Facebook anche dal sindaco Matteo Ricci: "Questo è decisamente l'anno degli animali 😅. Dopo un estate all'insegna delle #tartarughe, dei #delfini, dei #fenicoterri ecco passeggiare per le vie del centro storico un bellissimo esemplare di #daino, che spettacolo! Mi comunicano che sono giá stati allertati i referenti del #CRAS per far sì che l'animale non si ferisca e non faccia danni a terzi".

© RIPRODUZIONE RISERVATA