Schianto contro un daino: auto semidistrutta conducente miracolato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - Sta percorrendo la strada statale 502 per tornare a casa quando, in località Campana all’improvviso un daino sbuca da un lato e attraversa la carreggiata: inevitabile e violentissimo l’impatto con l’animale che finisce senza vita sull’asfalto. L’automobilista cingolano è uscito illeso dall’incidente, ma i danni alla sua audi Q5 sono notevoli, valutati attorno a 4 mila euro. L’impatto si è verificato verso le 21 di martedì scorso quando il cingolano era ormai a circa un chilometro dalla destinazione.Subito altri automobilisti si sono fermati per vedere cosa era successo; poi, all’arrivo dei carabinieri e dei carabinieri forestali, giunti sul posto dopo pochissimi minuti, il traffico ha ripreso regolarmente anche se rallentato, fino a quando l’animale non è stato portato via dal personale addetto. Ad avvertire i militari dell’Arma è stato lo stesso conducente dell’Audi; naturalmente sono in corso gli accertamenti per definire con esattezza il quadro dell’incidente.