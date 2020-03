Emergenza Coronavirus: ecco il numero verde della Caritas Senigallia per aiutare i cittadini

SENIGALLIA - Mille minuti. Più di 300 telefonate al numero verde Caritas Senigallia (800 - 768020 ) “Ridiamo vicinanza”. All’inizio di questa emergenza coronavirus la caritas ha cercato «un modo per poter garantire i nostri servizi, da sempre basati sul contatto diretto con le persone, sull’ascolto, sul sostegno, trasformandoli in servizi a distanza. Quella distanza imposta per tutelare la salute di tutti».

«E abbiamo dovuto capire velocemente chi sarebbe diventato vulnerabile, in questa situazione, quali persone sarebbero state colpite di rimbalzo dall’emergenza Covid-19, e come continuare a seguire e stare al fianco di chi già usufruiva delle nostre prestazioni. Così è nato il nostro numero verde, allo scopo di aiutare chi si è trovato nella condizione di non potersi muovere da casa (tra cui anche chi prima era autonomo, o era seguito da assistenza, pubblica o privata, che si è interrotta), e quindi impossibilitato a compiere azioni quotidiane come fare la spesa, ritirare ricette o acquistare medicinali. E contemporaneamente garantire l’ascolto a chi già faceva riferimento a noi» si legge in una nota della Caritas.

«La maggior parte delle nostre risorse in questo momento sono state messe a disposizione per questo servizio. Una decina di operatori telefonici, divisi su turni, ogni giorno rispondono alle tante chiamate che sono poi gestite da una ricchissima rete di volontari. Una fortissima rete di solidarietà, che ci dimostra come la vera forza di Caritas siano i volontari e la voglia di restare “vicino” a chi è più fragile, anche a distanza.

Un enorme grazie a chi ogni giorno ci supporta e regala la sua energia e il suo tempo per portare avanti il servizio “Ridiamo Vicinanza” sul nostro territorio» conclude la Caritas di Senigallia.

