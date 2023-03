SENIGALLIA - Due comunità in lutto per la prematura scomparsa di Sara Ferretti. Aveva 50 anni. La donna abitava a Senigallia, dove è morta nella notte tra martedì e mercoledì. Si è spenta nella propria casa. Stava combattendo contro una grave malattia che sembrava sotto controllo. Ieri notte si è sentita male e non c’è stato nulla da fare.

Era originaria di Corinaldo, dove domani si terrà la cerimonia funebre. Sara Ferretti lascia il padre Corrado, il compagno Stefano, il fratello Sandro e tutta la sua famiglia che domani alle 16, presso la chiesa di San Francesco a Corinaldo, le darà l’ultimo saluto insieme ai numerosi amici. Il feretro partirà alle 15,40 dalla camera mortuaria della Rsa di Corinaldo dove da questa mattina alle 8 verrà allestita la camera ardente. Gli amici le hanno dedicato pensieri affettuosi ieri sui social appena si è diffusa la notizia.