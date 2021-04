Bloccano un'auto per un controllo, scoperto un clandestino. Scatta una denuncia e due multe per le norme anti Covid

MACERATA - Entra clandestinamente in Italia, viene scoperto e denunciato alla procura per ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale. L'albanese è stato scoperto dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, nel corso di un servizio di prevenzione del territorio a Senigallia. I militari hanno fermato un'auto sulla quale viaggiavano due cittadini stranieri. Gli accertamenti successivi hanno consentito di appurare che, già da qualche tempo, il passeggero, un 22enne albanese, era entrato clandestinamente in Italia e ci soggiornava così in modo illegale. Per lui è scattata la denuncia e per entrambi gli occupanti dell'auto anche la multa per violazione delle norme anti Covid.

11:38

