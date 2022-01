Coltre di fumo sopra la città: in fiamme l'ex discoteca Shalimar. Bloccate tutte le strade

SENIGALLIA - Una coltre di fumo sopra la città e tutti a chiedersi cosa sta succedendo. Social esplosivi, preoccuapazione e curiosità con le prime ipotesi che hanno trovato velocemente conferma: il fumo proviene dallo Shalimar, l'ex discoteca da tempo abbandanata in via Belardinelli a Scapezzano. Tutte le strade di accesso per motivi di sicurezza sono bloccate, difficile capire la portata del rogo: sul posto oltre ai vigili del fuoco anche polizia e carabinieri.

