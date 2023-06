Bruxelles. Casa a fuoco, giovane di 29 anni di Fiesso d'Artico muore nel rogo

FIESSO D'ARTICO - Lavorava da due anni come responsabile della comunicazione a Bruxelles di una Ong che si occupa di agricoltura biologica. Per questo era anadata a vivere nella capitale belga a Etterbeek, un comune alle porte di Bruxelles. Sabato mattina è stata trovata morta in quell'appartamento dai vigili del del fuoco a causa di un rogo le cui cause sono ancora sconosciute. Si chiamava Anna Tuzzato, aveva 29 anni, era di Fiesso d'Artico e si era laureata in Comunicazione a Padova. Lascia i genitori e due sorelle. Anna morta nel sonno. Le fiamme si sono sviluppate dalla cucina a pianterreno. La tipica casetta belga a tre piani, ospitava due alloggi. Anna aveva la stanza da letto al secondo ed è lì che è stata trovata morta a causa del fumo che ben presto ha raggiunto la parte alta dell'abitazione. Un incendio che si è svillupato velocemente a causa del mobilio in legno.

La famiglia

I familiari della ragazza hanno già raggiunto Bruxelles, dopo essere stati avvertiti dal consolato italiano.

Il precedente

In quella casa Anna viveva con un altro studente che si è salvato. Tutta l'area è stata evacuata e sono rimasti feriti anche un vigile del fuoco e un vicino di casa.

La tragedia ricorda per un certo verso la tragica morte di Gloria Trevisan e Marco Gottardi, i fidanzati padovani riasti uccisi nel rogo della GreenFell Tower a Londra, la notte del 14 giugno del 2017.