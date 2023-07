Un morto e numerosi feriti nel colossale rogo delle nave cargo lungo 200 metri: incendio causato da auto elettrica

Un morto e numerosi feriti per un incendio su un mercantile carico di auto ora completamente distrutto. A quel che risulta sul cargo panamense Fremantle Highway, un gigante lungo 200 metri e largo 32, con tremila vetture nella stiva, si è scatenato un incendio innescato da un'auto elettrica. L'equipaggio ha tentato di spegnerlo, ma non è stato possibile e le fiamme si sono propagate al resto delle vetture e quindi a tutta la nave che rischia di affondare nei pressi dell'isola olandese di Ameland che fa parte dell'arcipelago delle Frisone occidentali. Il marinaio che non è sopravvissiuto faceva parte del primo gruppo intervenuto nello stiva. Data la vastità dell'incendio il bilancio delle vittime avrebbe potuto essere ben più grave: nella notte il rogo che avvolgeva tutto il cargo era visibile da molti chilometri di distanza. L'equipaggio era composto da 23 persone.

L'incendio è scoppiato avvenuto quando la nave si trovava a 50 chilometri a nord dell'isola di Ameland.

Partita da Brema, era diretta in Egitto a Port Said.

«L'equipaggio ha cercato di spegnere l'incendio da solo, ma non ci è riuscito. Purtroppo una persona è morta e molte altre sono rimaste ferite», ha detto la guardia costiera olandese. La nave trasportava auto dalla Germania all'Egitto.

