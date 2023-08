Incendio a Pesaro, intervengono i vigili del fuoco

PESARO - Vigili del fuoco in azione in via Kolbe a Pesaro, allertati per un incendio che divampato all'interno del garage di una abitazione. Nel giro di pochi minuti si è levata una nube di fumo nera e l'odore acre di quanto stava bruciando ha avvolto gran parte del quartiere Madonna di Loreto.