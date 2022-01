Scoppia un incendio in un capannone agricole, danni ingenti e struttura inagibile

MONTE SAN VITO - Capannone inagibile e danni ingenti, questo il bilancio di un incendio che si è sprigionato ieri sera in via Moruoco a Monte San Vito e che è stato domato dai vigili del fuoco. Da chiarire ancora le cause dell'incendio su cui stanno indagando i carabinieri che hanno fatto un sopralluogo una volta che l'area è stata messa in sicurezza.

APPROFONDIMENTI L'INCENDIO Monte San Vito, capannone distrutto dalle fiamme

I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera alle ore 21.15 per spegnere le fiamme che sono divampate in un capannone di circa 200 metri quadri adibito a rimessaggio di attrezzatura agricola con all’interno anche trattori e veicoli agricoli. La squadra di Jesi in collaborazione con i colleghi di Ancona e Arcevia ha provveduto a spegnere le fiamme ed a mettere in sicurezza l’area dell’intervento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA