Colpo in villa, i banditi fanno razzia di soldi e oro A vuoto un altro raid

SENIGALLIA Le ville di Strada del Cavallo nel mirino dei ladri. Sono riusciti ad entrare in due ma in una sola hanno trovato gioielli da rubare, mentre nella terza l’allarme li ha messi in fuga. Un uomo ha tentato di entrare anche dentro un’abitazione in via Raffello Sanzio nei pressi della parrocchia della Pace. Nella tarda serata di sabato, rientrando a casa, due famiglie si sono accorte di aver ricevuto sgradite sorprese in Strada del Cavallo. In una villa è intervenuta una volante del Commissariato per effettuare un sopralluogo. I proprietari rientrando dopo cena hanno trovato tutto a soqquadro. Mancavano dei gioielli che avevano nascosto, prima di uscire, all’interno di un mobile.