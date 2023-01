SENIGALLIA - Tre furti e altri tre tentativi falliti sono stati denunciati ai carabinieri di Senigallia nel corso delle due settimane di festività natalizie, che si sono concluse ieri. Questo è il periodo maggiormente preso di mira. I militari, al momento del sopralluogo, hanno constatato un modus operandi simile. I ladri hanno forzato finestre o portoni.

Nelle abitazioni dotate di sistema di allarme sono scappati a mani vuote e questo ha confermato, ancora una volta, come i dispositivi antintrusione siano utili e decisivi per tenere alla larga i malintenzionati. Nelle tre abitazioni dove si sono introdotti non c’erano allarmi. I malviventi hanno frugato ovunque, tra armati e cassetti, portando via monili e soldi per bottini non ingenti. Ormai sempre meno persone tengono grandi quantitativi di soldi o gioielli dentro casa. Nessuna aveva inoltre la cassaforte.



Utili si sono rivelate anche le chiamate dei vicini che, di fronte alla presenza di persone o automobili sospette, hanno allertato i carabinieri. I sistemi antintrusione e le segnalazioni dei cittadini si sono dimostrati ottimi alleati contro i ladri.